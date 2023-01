Calciomercato Sassuolo | occhi su Bajrami e Zortea

(Di lunedì 30 gennaio 2023), Carnevali pensa al doppio colpo:sudell’Empoli edell’Atalanta Ilè al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per mettere a segno un doppio colpo in entrata. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, i neroverdi starebbero lavorando sugli acquisti didell’Empoli edell’Atalanta L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Kaan Ayhan è un nuovo giocatore del Galatasaray . Il difensore centrale classe 1994 nato in Germania ma di nazionalità turca ed ormai exarriva a rinforzare in prestito con obbligo di riscatto il club di Istanbul., Carnevali pensa al doppio colpo: occhi su Bajrami dell'Empoli e Zortea dell'Atalanta Ilè al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per mettere a segno un doppio ...

Calciomercato Bologna - Carnevali: "Siamo in trattativa con il Bologna per Kyriakopoulos" 1000cuorirossoblu.it

Bologna, nuovi contatti con il Sassuolo: c'è uno scambio in ballo Calciomercato.com

Calciomercato, Pimenta: "Pogba-Juve sposati. E su Inter e Sassuolo..." - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

UFFICIALE - Sassuolo, ceduto Ayhan al Galatasaray: il comunicato Fantacalcio ®

Calciomercato Roma: trattativa con il Sassuolo per la cessione di Bove LAROMA24

Il Sassuolo, stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, ha allacciato in queste ore i contatti con la Dea per l’esterno dopo aver chiuso (manca solo l’ufficialità) la cessione in prestito di ...E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quindicesimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2022-2023. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe pa ...