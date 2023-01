Calciomercato Sampdoria | contatti avanzati con la Salernitana per Botheim

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023)in stato avanzato con laper l’arrivo dell’attaccante norvegeseLaè alla ricerca di un attaccante entro la fine della sessione invernale di. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club ha intensificato icon laper Erik: trattativa in stato avanzato tra le parti, con il norvegese classe 2000 che potrebbe vestire la maglia blucerchiata. La cessione diè fondamentale per laal fine di concludere l’operazione legata a Jovane Cabral dello Sporting Clube de Portugal. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.