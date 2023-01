Calciomercato | Llorente e Thauvin in Italia! Anche Cancelo cambia maglia

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ultime ore di, la sessione invernale è arrivata ormai nella fase finale. Le big in Serie A sono ancora in contatto per chiudere i colpi per la seconda parte di stagione, in particolar modo non sono da escludere innesti da parte del Milan. La situazione più delicata è quella della Juventus, bloccata in entrata dallo scandalo delle plusvalenze. In uscita è stata definita la cessione di McKennie al Leeds. L’ultima giornata del campionato di Serie A è stata importantissima per la corsa scudetto. Il Napoli è la squadra più forte e si avvia alla vittoria del titolo, nel big match contro la Roma è arrivato il successo con il punteggio di 2-1. E’ crisi in casa Milan, la sconfitta 2-5 contro il Sassuolo è destinata a portare conseguenze. L’Atalanta è tornata al successo, la Juventus dovrà lottare per evitare la retrocessione. Foto di Peter Powell / AnsaLe ...