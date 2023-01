Calciomercato Inter | ultime ore per decidere su Skriniar

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 gennaio 2023), i dirigenti aspettano fino a stasera per lasciar partiregià a gennaio: vogliono 15 milioni più bonus Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’aspetterà solo fino a questa sera per lasciar partiregià in questa finestra di mercato. I nerazzurri, non si spostano sulla loro richiesta fatta al PSG: vogliono 15 milioni più bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.