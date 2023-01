L'affare è nato nelle ultime ore e potrebbe concretizzarsi nell'ultima giornata diinvernale. Ilha rotto gli indugi e avviato le trattativa con la società londinese per il prestito ...Nelle ultime ore invece in viale della Liberazione vanno con i piedi di piombo perché ilnon ha ancora presentato la proposta giusta e il tempo corre... L'Inter continua a sperare di incassare 20 ...

Calciomercato LIVE: rebus Zaniolo, Skriniar ha firmato con il Psg Corriere dello Sport

Calciomercato – Il PSG piomba su Ziyech: Milan beffato definitivamente Pianeta Milan

Calciomercato, dalla Francia: il PSG si fionda su Ziyech, trattativa in fase avanzata LAROMA24

Calciomercato Lazio, dalla Francia: "Il PSG segue Zaccagni" La Lazio Siamo Noi

L'Inter ha accettato l'ultima offerta del PSG per Milan Skriniar: 15 milioni di euro, bonus compresi. Il difensore slovacco partirà già nella sessione invernale del calciomercato ma la firma è al mome ...Dopo una giornata di trattative serrate la distanza tra Inter e Psg per Skriniar non si è ridotta. O comunque non si ancora ridotta a sufficienza per arrivare alla fumata bianca. Al momento non va ...