Calcio | Spal | ufficiale l' arrivo di Nainggolan

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ferrara, 30 gen. - (Adnkronos) - Laha annunciato l'di Radja. Il centrocampista, che si era svincolato dall'Anversa, è stato presentato sui social con una partita al gioco Fruit Ninja in onore del suo soprannome rendendo noto anche il numero di maglia, 44, che vestirà in questa nuova esperienza. Il 34enne belga ha firmato un contratto fino a fine stagione.

Contratto fino a giugno e opzione per un'altra stagione FERRARA - Radja Nainggolan torna in Italia: ufficiale l'ingaggio del centrocampista belga classe 1998 da parte della, con contratto fino a giugno e rinnovo automatico per un'altra stagione all'avverarsi di determinate condizioni. Cresciuto nel Beerschot ed entrato poi nel vivaio del Piacenza nel 2005, ha ...'L'AC Perugiacomunica l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Capezzi dalla società US Salernitana. Il calciatore ha firmato un contratto fino al ...

Serie B, slitta a domenica SPAL-Bari I motivi Calcio Casteddu

SPAL, De Rossi: "Dispiace aver perso punti. Prati Giocatore forte" TUTTO mercato WEB

"Vorresti Kargbo alla Spal". La risposta di De Rossi al giornalista è esilarante Corriere dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La F1 è la massima categoria di vetture monoposto a ruote scoperte da corsa su circuito definita dalla Federazione Internazionale dell'Automobile (FIA). La categoria è nata nel 1948 (in sostituzione d ...