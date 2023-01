Calcio | Serie A | tante occasioni ma poco cinismo | Udinese e Verona non vanno oltre l’1-1

(Di lunedì 30 gennaio 2023)leda una parte e dall’altra, complici anche diversi svarioni difensivi, mae Hellasnonl’1-1: il pareggio maturato alla Dacia Arena pone così termine alla prima giornata del girone di ritorno dellaA di2022-2023. Il match inizia nel migliore dei modi per gli scaligeri: al quarto minuto di gioco, Beto perde banalmente palla nella propria metà campo, Darko Lazovic ne approfitta appropriandosene e tentando il tiro verso la porta; una deviazione di testa di Rodrigo Becão cambia completamente la traiettoria del pallone, beffando un incolpevole Marco Silvestri. L’autogoal del difensore friulano consente così agli ospiti di portarsi in vantaggio, ma al 21? arriva il pareggio grazie a Lazar Samardzic, ...

Udinese e Verona hanno pareggiato 1 - 1 nel posticipo della 20/a giornata di Serie A. Alla Dacia Arena, un'autorete di Becao ha sbloccato il risultato già al 4' per il Verona e Samardzic al 22' ha risposto per l'Udinese, che è settima in classifica con 29 punti.

