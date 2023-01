Calcio | Ottavio Bianchi | Napoli come Merckx al Giro | altri per secondo posto

(Di lunedì 30 gennaio 2023) “È stata una partita vera, con dei valori agonistici e tecnici elevati. Vedere ilin questa situazione è inedito, un campionato così anomalo non c’è mai stato. Ilnon sta facendo bene, benissimo in tutti i sensi. Si vede subito una squadra quando ha voglia di vincere: escono i migliori ed entrano glialtrettanto bravi e fanno la differenza. È un bellissimo collettivo e ogni tanto qualcuno ci mette del suo.Nessuno è statico, è davvero un bel vedere”. Così, allenatore del primo scudetto del, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, su-Roma di ieri sera. Ilpuò puntare alla vittoria della Champions League? “me sì. C’è stato un calo di condizione di tutte le squadre ...

CosìBianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su Napoli - Roma di ieri sera. Il Napoli può puntare alla vittoria della Champions League...CosìBianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su Napoli - Roma di ieri sera. Il Napoli può puntare alla vittoria della Champions League...

Calcio, Ottavio Bianchi: Napoli come Merckx al Giro, altri per ... Il Denaro

OTTAVIO BIANCHI: "IL NAPOLI PUÒ VINCERE LA ... Sport Mediaset

Napoli da Champions, Bianchi ci crede Fantacalcio ®

Napoli, Ottavio Bianchi, parla di scudetto: “vittimismo e le leggende Maradona e Pelè, vi dico tutto” napolipiu.com

Fagnano Olona omaggia Ottavio Tognola: una benemerenza cittadina nel nome di Pippo InformazioneOnline.it

Come quando correva Merckx al Giro, gli altri giocano per il secondo posto». Così Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su ...Il Napoli ha avuto la fortuna di non avare calciatori che sono andati ai campionati del mondo, ma questo non diminuisce il suo valore", ha detto l'ex allenatore napoletano Ottavio Bianchi. Certo, da ...