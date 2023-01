Calcio | Cancelo lascia il City | va al Bayern in prestito con diritto di riscatto

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Roma, 30 gen. - (Adnkronos) - Un nuovo terzino per il, una nuova avventura per Joao. Dopo il campionato portoghese (Benfica) e spagnolo (Valencia), dopo quello italiano (Juve e Inter) e quello inglese (il), ecco la nuova avventura in Germania e nella Bundesliga, nelMonaco. Tutto fatto per unfino a fine stagione e undia circa 60 milioni. I bavaresi hanno perso il loro terzino sinistro titolare, Lucas Hernandez, fratello di Theo, durante il Mondiale: rottura del legamento e stagione finita. Il club si era già tutelato con l'ingaggio di Blind, svincolato dopo l'ultimo ritorno all'Ajax, autentico jolly della difesa. Ora arriva anche un big della fascia per rinforzare la squadra. In stagioneha ...

