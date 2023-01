Cagliari | oggi si può chiudere per Colley

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilvuole definire l’operazione con la Sampdoria per l’arrivo di Omar. Tutti i dettagli sulla trattativa Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Unione Sarda,sarà una giornata decisiva per il possibile passaggio di Omardalla Sampdoria al. I rossoblù vorrebbero infatti strappare il sì definitivo dei blucerchiati per organizzare le visite mediche.avrebbe preferito rimanere in Serie A, ma nessuna squadra si è fatta avanti per il difensore gambiano. Ecco che quindi si sono aperte le porte per Claudio Ranieri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

al quartiere del Sole a. Per cause ancora in fase di accertamento, una Toyota Yaris

Un incidente stradale si è verificato nella notte di sabato nella via Favonio, al quartiere del Sole a Cagliari. Per cause ancora in fase di accertamento, una Toyota Yaris condotta da un cagliaritano ...Tagli alle gambe e alla pancia. L'accoltellamento nel quartiere Sant'Elia a Cagliari. La polizia sta indagando, al momento l'ipotesi più accreditata è quella della tentata rapina. La vittima è un 42en ...