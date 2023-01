Cagliari | la decisione sul futuro di Goldaniga

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ilha preso unasulla possibile cessione di Edoardo. Tutti i dettagli sul difensore Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Unione Sarda, arrivano nuovi aggiornamenti per quanto riguarda ildel difensore centrale Edoardo. Ilavrebbe infatti deciso di non lasciar partire il giocatore per mancanza di offerte e su richiesta dello stesso Claudio Ranieri. I rossoblù proveranno comunque a prendere un nuovo difensore centrale in queste ultime ore di calciomercato per tornare in Serie A. Il preferito resta Omar Colley della Sampdoria. L'articolo proviene da Calcio News 24.

