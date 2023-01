Bussano alla porta | tutto quello che c' è da sapere sul nuovo film di Shyamalan con Dave Bautista

(Di lunedì 30 gennaio 2023) A pochi giorni dall'uscita nelle sale dell'ultima fatica dell'autore statunitense, scopriamo insieme storia, interpreti e curiosità di uno dei titoli più attesi d'inizio anno. Undi M. Nightè sempre un evento. Tra gli autori mainstream più divisivi e stimolanti delmillennio, il regista di The Village ha sempre abituato il grande pubblico a racconti carichi di tensione e fantasia, esplorando attivamente i generi in unaografia profondamente diversificata e appassionante. Sin dsua consacrazione nel 1999 con Il sesto senso,è divenuto sinonimo d'intraprendenza cinematografica e conclusioni sorprendenti, a volte - molto spesso - destinate a modificare totalmente il senso stesso di un'opera, sia dal punto di vista contenutistico che concettuale. Non ...

Una persona in particolare sembra piuttosto impaziente: è Dave Bautista , che in occasione dell'attività stampa diPorta ha espresso particolare interesse nel partecipare a uno di questi ...Non fa la differenza il nuovoporta , ultimo lungometraggio del prolifico cineasta americano in arrivo nelle sale italiane il prossimo 2 febbraio distribuito da Universal Pictures. Un ...

Shyamalan e la malattia di Bruce Willis: "Vorrei potergli dire che è stato un fratello per me" la Repubblica

Bussano alla porta: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film di ... Movieplayer

Shyamalan e la malattia di Bruce Willis: "Vorrei potergli dire sei stato un fratello per me" la Repubblica

Bussano alla porta: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film di M ... BadTaste.it TV

M. Night Shyamalan a "Wonderland" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Al congresso dell'Orgoglio democratico (copyright Letta) bussa alla porta l'uomo che defini' il Pd "tanto puzzolente che in confronto la merda profuma". Che fare: aprirgli la porta e invitarlo ad ...A pochi giorni dall'uscita nelle sale dell'ultima fatica dell'autore statunitense, scopriamo insieme storia, interpreti e curiosità di uno dei titoli più attesi d'inizio anno.