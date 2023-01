Busiate | ed è subito pasta

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Lui, Francesco (aka Ciccio), sicilianissimo, di Marsala. Lei, Anna, toscanissima, di Firenze. Lui, laureato in Economia aziendale e master in Management della sanità alla Bocconi. Lei, laureata in Scienze gastronomiche all’Università di Pollenzo. Lui, appassionato, nonostante gli studi, di cucina e dintorni. Lei, grande grande conoscitrice di vini. I due si incontrano e diventano una coppia nella vita e nel lavoro: lui abbandona numeri e bilanci e diventa oste e lei, ricercatrice instancabile di vini e di prodotti artigianali, si diverte a selezionare golosità e delikatessen per il loro locale. Sì, perché la loro prima creatura è Ciacco Putia Gourmet, locale dall’insegna pastiche (una citazione dantesca si mescola al dialetto – putia, in slang siciliano, è la bottega – e al francese colto) un po’ pizzicheria e un po’ vineria. Localino multitasking, insomma, che, all’ombra della ...