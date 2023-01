“Bruno potrà volare Raccolti 4mila euro per realizzare il suo sogno”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Bergamo.Vercelli festeggerà i suoi 70 anni con un viaggio nei paesi nordici. La raccolta fondi che i suoi amici Paolo e Umberto Da Re hanno lanciato a dicembre sulla piattaforma Splitted ha raggiunto l’obiettivo minimo dei. In poco più di un mese tante persone generose hanno voluto contribuire ad esaudire ildi, affetto da una grave disabilità dovuta ad una miodistrofia spastica che si porta dietro fin dalla nascita. Una storia toccante, quella dell’amicizia tra Vercelli e la famiglia Da Re, che Bergamonews ha raccontato e pubblicato il giorno di Natale.è nato da un parto difficile, ha vissuto per molti anni in un istituto specializzato di Torre Boldone ed è lì che ha conosciuto Paolo, che all’epoca, 18enne, faceva il volontario per la Croce Rossa ...