(Di lunedì 30 gennaio 2023) Leggi Ancheimpazzisce al ristorante e litiga con i fan, ma lei replica: 'Ero solo felice per lo Champagne' Perquesto è il momento della affermazione della propria ...

Leggi Ancheimpazzisce al ristorante e litiga con i fan, ma lei replica: 'Ero solo felice per lo Champagne' Perquesto è il momento della affermazione della propria personalità. La ...Fan in allarme dopo che la popstar ha cancellato il suo account Instagram. La cantante americana ancora una volta al centro della cronaca da quando non pi sotto la tutela del ...

Britney Spears risponde a chi le ha mandato la polizia a casa: "Non siete veri fan" La Gazzetta dello Sport

Britney Spears torna su Instagram e chiede rispetto: "Non mi sono mai sentita meglio!" TGCOM

Britney Spears, i fan le mandano la polizia a casa: lei chiede più privacy Vanity Fair Italia

Britney Spears mette in vendita la megavilla comprata l'anno scorso: «Vuole 12 milioni». Il motivo è assurdo ilmattino.it

Britney Spears: “Ha iniziato a parlare senza un senso logico” Il Fatto Quotidiano

Come sta Britney Spears Viva e arrabbiata coi finti fan. La popstar, dopo aver detto addio a Instagram, si sfoga su Twitter dopo il controllo della polizia ...La cantante americana ancora una volta al centro della cronaca da quando non è più sotto la tutela del padre.Britney Spears è riapparsa sui social network, questa volta su Twitter, per rassicurare tut ...