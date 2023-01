Brescia | Cellino prosciolto per vicenda del centro sportivo

Dopo l'annullamento del maxi sequestro da 59 milioni di euro, deciso giovedì scorso in Cassazione, il presidente delcalcio Massimoincassa un altro successo davanti alla giustizia. Il giudice dell'udienza preliminare diMatteo Grimaldi lo ha infatti prosciolto, e come lui il sindaco di ...Il giudice dell'udienza preliminare Matteo Grimaldi ha prosciolto il presidente delCalcio Massimo, il sindaco di Torbole Casaglia Roberta Sisti , Mauro Ometto , all'epoca dell'inchiesta assessore ai Lavori pubblici dello stesso Comune, e di Fabio Vizzini , ...

