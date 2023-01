Brasile | la stretta sui social del giudice della Corte Suprema Moraes dopo il tentato golpe

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il protagonismo interventista deldel, Alexandre de, inizia a generare dubbi giuridici ed etici anche fuori da quegli ambienti bolsonaristi che da anni lo hanno scelto come nemico giurato. Da tempo impegnato in una campagna quasi personale contro i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro accusati di disseminare fake news e organizzare atti anti-democratici,il tentativo didello scorso 8 gennaio, l’azione dell’avvocato ex ministroGiustizia del governo di Michel Temer e da lui nominato alla, è diventata ancora più invasiva. Competente per perseguire e giudicare alte cariche dello Stato e parlamentari con giurisdizione ...