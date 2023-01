Bracco Di Graci | “Così è la vita” | che ti porta da Lucio Dalla a un lavoro in fabbrica per poi tornare

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Conosco Bracci Dida quando era prodotto da. Poi è sparito dai radar del mondo della canzone, anche se ogni tanto componeva canzoni anche per Gianni Morandi. L’ho ritrovato a cene e manifestazioni di “risvegliati” e abbiamo parlato. Trovi a questo link una breve conversazione con lui per rispondere alla domanda: “Dove sono gli artisti?” In quella occasione mi ha detto di avere un disco pronto. Appena ha pubblicato il nuovo singolo “è la” mi sono collegato con lui nella diretta We Have a Dream del martedì sera. La “coincidenza” ha voluto che in scaletta fosse subito dopo Ricky Portera, anche lui parte del mondo dili ho fatti salutare all’inizio del collegamento. PoiDi ...