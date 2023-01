Borse | realizzi dopo il rally di gennaio | i listini al test di Fed e Bce

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Gli investitori attendono le decisioni sui tassi, in arrivo mercoledì in Usa e giovedì in Europa. Spread risale verso 190 punti. Euro si conferma sui massimi da aprile. A Milano corre Tim

+4,6% per gruppo tlc su attesa offerta Cdp, giu' Diasorin . Leeuropee chiudono in rosso una sessione segnata dai, in particolare sui titoli tecnologici, dopo il nuovo allungo dell'ultima settimana (+1,4% Eurostoxx e +2,6% Milano): la cautela e' ...Leeuropee chiudono in rosso una sessione segnata dai, dopo i guadagni dell'ultima settimana (+2,6% Milano): la cautela è anche conseguenza dell'attesa per le decisioni delle banche ...

Le Borse europee chiudono in rosso una sessione segnata dai realizzi, dopo i guadagni dell'ultima settimana (+2,6% Milano): la cautela è anche conseguenza dell'attesa per le decisioni delle banche cen ...+4,6% per gruppo tlc su attesa offerta Cdp, giù Diasorin (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 30 gen - Le Borse europee chiudono in rosso una sessione segnata dai realizzi, in particolare sui tito ...