Borsa | Wall Street apre negativa | Dj - 0 | 26% | Nasdaq - 0 | 91%

Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,26% a 33.900,01 punti, il Nasdaq cede lo 0,91% a 11.519,84 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,59% a 4.046,32 punti. . 30 gennaio 2023Si muovono con debolezza i future sugli indici statunitensi anticipando una partenza in calo per ladiStreet, tra meno di mezz'ora. Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,48% mentre quello sullo S&P 500 arretra dello 0,83%. Giù anche il derivato sul Nasdaq in calo dell'1,16%. L'attenzione ...

Borsa: Europa negativa attende Wall Strett, Milano -0,4% Agenzia ANSA

Future USA anticipano Wall Street debole. Attesa per Fed Borsa Italiana

Borse, Europa riparte da Pil Usa e Tesla. Milano ai massimi da un anno Il Sole 24 ORE

Borse, nuovo rialzo dopo frenata prezzi Usa. Wall Street positiva, giù il dollaro Il Sole 24 ORE

Le Borse di oggi, 24 gennaio. La Ue chiude contrastata con Wall ... la Repubblica

Wall Street apre in calo. Il Dow Jones perde lo 0,26% a 33.900,01 punti, il Nasdaq cede lo 0,91% a 11.519,84 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,59% a 4.046,32 punti. (ANSA). (ANSA) ...MILANO (Reuters) - Indici in cauto ribasso a Piazza Affari. Gli investitori tirano un po' il fiato dopo il rally di gennaio che vede l'indice Ftse Mib in salita dell'11% circa da inizio anno. Quella c ...