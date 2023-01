Borsa | Tokyo chiude in leggero rialzo Piazze cinesi miste

Avvio di settimana con pochi spunti per ladi. L'indice Nikkei ha registrato un frazionale rialzo dello 0,19% a 27.433 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.337 punti e un ...Si apre una settimana guardata con grande attenzione dagli investitori tra decisioni sui tassi di Fed e Bce e le principali trimestrali Usa Ladiconclude in leggero rialzo la prima seduta della settimana, in scia all'accelerazione del mercato azionario Usa, dopo il dato sul Pil statunitense migliore delle attese e il ...

Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,01%) Agenzia ANSA

Borsa, Tokyo apre piatta. Piazze cinesi miste Il Sole 24 ORE

Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,01%) - Ultima Ora Agenzia ANSA

Borsa: Tokyo, apertura piatta (+0,01%) La Prealpina

Borsa Tokyo: indice Nikkei apre la settimana in modesto rialzo (+0,19%) - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Seduta fiacca per le Borse asiatiche, con i listini cinesi che riprendono a trattare dopo la lunga pausa legata al Capodanno Lunare. (ANSA) ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...