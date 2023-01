(Di lunedì 30 gennaio 2023) Avvio in ribasso per le Borse europee nella settimana che vedrà Fed e Bce tornare a rialzare i tassi di interesse. Al'indice Cac 40 ha avviato le contrattazioni indello 0,61% a 7.054 ...

Gli investitori attendono le decisioni sui tassi, in arrivo mercoledì in Usa e giovedì in. A PIazza Affari entra nel vivo la stagione delle trimestrali. Prezzi del gas in calo, giù il ...La...Avvio in ribasso per le Borse europee nella settimana che vedrà Fed e Bce tornare a rialzare i tassi di interesse. A Parigi l'indice Cac 40 ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,61% a 7.054 ...

Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,61% Tiscali Notizie

Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,61% Agenzia ANSA

Borsa: Europa parte prudente in attesa delle banche centrali, Milano +0,1% (RCO) - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa: l'Europa apre in calo, Parigi -0,61% La Sicilia

MILANO – Come andrà la Borsa di oggi Per la giornata odierna, Lunedì 30 gennaio 2023, ci aspettiamo una sessione con tendenza negativa. I Mercati nella sessione europea potrebbero muoversi in un trad ...Borsa di Milano oggi 30 gennaio: il Ftse Mib parte debole e lo spread sale oltre i 200 punti dopo pochi minuti di scambi. L'attenzione è tutta per la settimana densa di eventi.