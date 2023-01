(Di lunedì 30 gennaio 2023) Seduta fiacca per le Borsetiche, con i listini cinesi che riprendono a trattare dopo la lunga pausa legata al Capodanno Lunare. Se Tokyo è riuscita a tenere la parità (+0,2%), assieme a Shanghai (...

Seduta fiacca per le Borse asiatiche, con i listini cinesi che riprendono a trattare dopo la lunga pausa legata al Capodanno Lunare. Se Tokyo è riuscita a tenere la parità (+0,2%), assieme a Shanghai (...Nei suoi ultimi quattro anni in Heinz, ha lavorato in Cina, dove ha guidato un'inversione di tendenza della zona- Pacifico. red - Ale 30 - 01 - 23 08:31:13 (0163)FOOD 5 NNNN

Borsa: Asia debole in attesa Fed e Bce, Adani crolla ancora ... Agenzia ANSA

Borsa:Asia chiude in rialzo,ottimismo per crescita economica Agenzia ANSA

Borsa: Asia tonica con Hong Kong, fiacca Tokyo La Sicilia

BORSE 26 GENNAIO – Tesla e l’Asia danno fiducia ai mercati che però temono le mosse delle Banc... FIRSTonline

Borsa: Asia in recupero, Europa e Wall Street verso rialzo Agenzia ANSA

Seduta fiacca per le Borse asiatiche, con i listini cinesi che riprendono a trattare dopo la lunga pausa legata al Capodanno Lunare. (ANSA) ...Borse cinesi sotto i riflettori, con la borsa di Shanghai ha riaperto dopo essere rimasta ferma per una settimana, in occasione delle celebrazioni del Capo ...