Boris Johnson e la minaccia di Putin | «Mi disse | “Con un missile mi ci vorrebbe un minuto”»

La sensazionale e terrificante rivelazione la fa proprio l'ex primo ministro britannicoin un documentario della Bbc in onda stasera sul presidente russo.Abbonati per leggere ..."La Russia vuole che la guerra si trascini e che le nostre forze si esauriscano. Dobbiamo fare del tempo la nostra arma". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky continua a insistere sulla necessità ...

Boris Johnson: «Putin mi minacciò: “Con un missile mi ci vorrebbe un minuto...”» Corriere della Sera

L'ex premier Boris Johnson: «Putin ha minacciato di bombardare il Regno Unito, mi ha detto che bastava un minuto» Open

Boris Johnson e quella telefonata con Putin: «Mi minacciò e disse: “Con un missile ci vorrebbe solo un minuto...”» Corriere TV

Uk, Boris Johnson: "Putin mi minacciò con un attacco missilistico" Sky Tg24

Boris Johnson: "Putin minacciò di colpire la Gran Bretagna con i missili" la Repubblica

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...