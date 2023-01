Boomerissima | le anticipazioni della quarta puntata | sorprese da Alessia Marcuzzi

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 30 gennaio 2023) È previsto per domani, martedì 31 gennaio il nuovo appuntamento con, il programma condotto da, in prima serata su Rai 2 Ancora una volta a contendersi il titolo di vincitori, due agguerrite squadre di celebrity, pronte ad affrontarsi in una grande ed entusiasmante sfida generazionale, con lo scopo di dimostrare come, la loro generazione di appartenenza, tra boomers e millennials, sia la migliore di tutti i tempi. Sarà come sempre un vero e proprio viaggio nel tempo, nel tipico stile del programma, prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, che, in un mix tra varietà e game show, riporterà il pubblico a rivivere alcuni dei momenti più iconici degli anni ’80, ’90 e 2000. Le squadre che si sfideranno in questasaranno composte ...