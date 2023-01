Bollette | scattano i risparmi | gas verso riduzione del 33%

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Buone nuove per le famiglie italiane, che vedranno presto sgonfiarsi ledel gas, poi anche quello dell’energia elettrica, per effetto del progressivo ridimensionamento del prezzo, che si è riportato attorno ai livelli segnati allo scoppio della guerra in Ucraina. Un sospiro di sollievo dopo un inverno buio, vissuto nel timore di un improvviso abbassamento delle temperature, ma non è stato così e, complici anche gli elevati stoccaggi (attorno all’80%), il peggio è ormai alle spalle. Ma vediamo di quanto di ridurrà il prezzo e cosa comporta per le famiglie (per approfondire vedi anche il nuovo regime di bonus ideato dal governo per chia sui consumi). Prezzo giù del 33% a 1 euro/mc Dopo l’aumento del prezzo del 23% registrato a dicembre, la tariffa del gas dovrebbe ridursi del 33% a febbraio, a seguito del progressivo ridimensionamento ...