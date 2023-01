(Di lunedì 30 gennaio 2023) "Stiamo esortando tutte le parti ora a prendere misure urgenti per ripristinare la, per ridurre la tensione. Vogliamo assicurarci che ci sia un ambiente in cui possiamo, spero, a un certo punto, ...

Lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Anthonyin visita a Gerusalemme, in Israele. 30 gennaio 2023Il segretario di StatoAntonyavvia oggi in visita in Israele e Cisgiordania, nel momento in cui le violenze nello Stato ebraico e nei Territori palestinesi segnano una nuova pericola escalation e l'intera ...

Blinken (Usa): appello alla calma per Israele e palestinesi - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Cosa succede con il nucleare, Blinken: "Tutte le opzioni sul tavolo" Il Tempo

Medio Oriente, Blinken: 'Usa ed Egitto lavorano insieme per riportare la calma' Tiscali Notizie

Blinken (Usa): appello alla calma per Israele e palestinesi Agenzia askanews

Blinken invita a 'calma e de-escalation' in Medio Oriente Agenzia ANSA

creare le condizioni in cui iniziare a ripristinare un senso di sicurezza sia per gli israeliani che per i palestinesi, che ovviamente è gravemente carente". Lo ha dichiarato il segretario di Stato ..."Abbiamo concordato che l'Iran non dovrà mai acquisire armi nucleari". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, al termine dell'incontro con il premier israeliano, Benyamin Netanyahu. S ...