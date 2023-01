Blinken in Israele prova a calmare le acque | «De-escalation urgente con i palestinesi Ma l’Iran non avrà mai l’arma nucleare»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Il segretario di Stato Usa Antonyè atterrato innell’ambito della sua prima missione in Medio Oriente dell’anno. Programmata da settimane, la trasferta con tappe in Egitto,e Territorisi è accesa di nuova urgenza dopo i recenti episodi che hanno visto reinfiammarsi il quadro regionale: prima le scaramucce seguite all’Insediamento del nuovo governo israeliano, con la visita-lampo del ministro di ultra-destra Itamar Ben Gvir al Monte del Tempio / Spianata delle Moschee di Gerusalemme; poi l’operazione “anti-terrorismo” dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin costato la vita a dieci, a seguito del quale l’Anp ha annunciato la fine della cooperazione di sicurezza con; quindi, venerdì sera, l’attentato ad una sinagoga ...

"No a rappresaglie contro civili innocenti": a Gerusalemme il Segretario di Stato americano tenta una difficile mediazione fra israeliani e palestinesi. Domani vede Abu Mazen ...creare le condizioni in cui iniziare a ripristinare un senso di sicurezza sia per gli israeliani che per i palestinesi, che ovviamente è gravemente carente". Lo ha dichiarato il segretario di Stato ...