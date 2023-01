BlackOut Vite sospese | trama e anticipazioni 30 gennaio 2023

(Di lunedì 30 gennaio 2023)arriva in onda stasera in tv lunedì 30in prima serata su Rai 1. Protagonisti della fiction sono Alessandro Preziosi e Aurora Ruffino. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGepisodio 5 Il sospetto. L’omicidio di Max sconvolge l’hotel: è la riprova dell’esistenza di un assassino tra di loro. Per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione in una baita, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere di Max è stata trovata una ...

TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25sospese. Petra libera Giorgio per andare in cerca di aiuto. Marco sospetta che Giovanni sia l'attentatore di Claudia e l'assassino di Max. I ...C'è grande attesa per la penultima e terza puntata disospese in onda questa sera, lunedì 30 gennaio, alle 21:30 circa su Rai1. Le prime due puntate della fiction, andate in onda rispettivamente lunedì e martedì scorso, non solo hanno ...

Blackout - Vite sospese, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni Today.it

Blackout Vite sospese anticipazioni: trama terza puntata cast ascolti ... Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Black Out Vite Sospese trama terza puntata, le anticipazioni del 30 gennaio 2023 Piper Spettacolo Italiano

Black Out Vite sospese anticipazioni ultima puntata 6 febbraio 2023 CiakGeneration

Black out – Vite sospese, terza puntata: cast, personaggi e trama ... Fanpage.it

Aurora Ruffino e il retroscena non ancora emerso sul suo personaggio: "Carabiniere per i desideri del padre" C'è grande attesa per la penultima e terza ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...