Black Out | Alessandro Preziosi | Una delle esperienze più difficili per me | stare lontano dal mondo normale

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'incontro con il cast diOut, nuova fiction di Rai1 prodotta da Luca Barbareschi, in onda in prima serata dal 23 gennaio per quattro serate. Un mistery-drama ambientato ad alta quota, in Trentino, con un cast corale tra cui, Caterina Shulha, Marco Rossetti. Si tinge di noir innevato la prima serata di Rai1 dal 23 gennaio, per quattro appuntamenti, grazie ad un nuova fiction, totalmente classificabile come mistery drama, dal titolo internazionaleOut - Vite Sospese. Prodotta dalla Èliseo Entertainment di Luca Barbareschi in coproduzione con Rai Fiction, con la partecipazione di Viola Film e in collaborazione con Trentino Film Commission, la serie è diretta da Riccardo Donna e scritta da Valerio D'Annunzio. Alta quota, Trentino Alto Adige, un piccolo ed esclusivo polo sciistico con un ...