Biscottificio Casilino | qual è l’azienda della quarta puntata di Boss in incognito 2023

(Di lunedì 30 gennaio 2023) , datore di lavoro, location, doveprotagonistadiin, il docu-reality di Rai 2 condotto da Max Giusti, in onda il 30 gennaio? In questaad andare insarà Daniele Masella,del, azienda di San Cesareo (Roma), punto di riferimento per il territorio di biscotti, dolci e prodotti da forno, come crostatine, torte, biscotti, pizzette, per un totale di 4,5 tonnellate di prodotti in un anno. Le sue prelibatezze arrivano in Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e persino in Australia. Sul loro sito si legge: “Il...

In questa quarta puntata ad andare in incognito sarà Daniele Masella, boss del, azienda di San Cesareo (Roma), punto di riferimento per il territorio di biscotti, dolci e ...... dalla biografia alle curiosità che riguarda il suo percorso nel mondo dell'imprenditoria! Chi è Daniele Masella e dove vive Daniele Masella è il 'boss' dele vive in ...

San Cesareo, il Biscottificio Casilino protagonista della trasmissione “Boss in incognito” su Rai 2 CastelliNotizie.it

Boss in incognito, con Max Giusti: anticipazioni della puntata di questa sera Today.it

Boss in incognito torna a San Cesareo: telecamere di Rai 2 nel Biscottificio Casilino, le anticipazioni di stasera Il Corriere della Città

Stasera in TV lunedì 30 gennaio 2023, film e programmi sui canali Rai, Mediaset, La7 e Sky Canale Dieci

Programmi TV di stasera, lunedì 30 gennaio 2023. Eden riparte tra Foresta Nera, Marche e Filippine DavideMaggio.it

In questa quarta puntata ad andare in incognito sarà Daniele Masella, boss del Biscottificio Casilino, azienda di San Cesareo (Roma), punto di riferimento per il territorio di biscotti, dolci e ...Stasera in tv, 30 gennaio 2022 , quarto appuntamento con Boss in incognito su Rai2 (dalle ore 21,20). Il docu-reality condotto da Max ...