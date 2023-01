(Di lunedì 30 gennaio 2023) Da cinque anni il bio testamento è legge ma ancora oggi regna la disinformazione e in pochi sono riusciti a. In occasione di questo anniversario l'Associazione Luca Coscioni, che si è battuta ...

...battuta per il, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e di informazione attraverso un video con il contributo di Giobbe Covatta. Secondo i dati resi noti dall'Associazione,...Monica Abbonati per leggere anche Leggi anche, la legge dimenticata: l'hanno scritto4 italiani su mille Molti like, pochi amici: la solitudine dei ragazzi nell'era dei social ...

Biotestamento, solo lo 0,4% degli italiani è riuscito a farlo - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Biotestamento, la legge dimenticata: l’hanno scritto solo 4 italiani su mille la Repubblica

Biotestamento, la campagna informativa con Giobbe Covatta: «Lo conosce solo lo 0.4% degli italiani» ilmessaggero.it

Biotestamento, solo lo 0,4% degli italiani è riuscito a farlo Notizie - MSN Italia

L’appello del papà Franco Dal Bello: «Fate il testamento biologico. Per Michela la morte è durata più di 8 anni» Prima Chivasso

che si è battuta per il biotestamento, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e di informazione attraverso un video con il contributo di Giobbe Covatta. Secondo i dati resi noti ...L'Associazione Luca Coscioni ha avviato nei mesi scorsi un’indagine, condotta da Matteo Mainardi e Alessandro De Luca, in collaborazione con le Cellule Coscioni di tutta Italia, ...