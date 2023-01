Biden dice no a Zelensky sugli F-16 Armi ed escalation | cosa succede

Leggi su iltempo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L'Occidente continua la sua fornitura dia Kiev ma la richiesta di Volodymyrdi avere anche i caccia non sarà accolta. Almeno per il momento. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che è probabile che l'Italia invii sistemi di difesa aerea. La Polonia si è detta pronta a fornire a Kiev caccia F-16, non appena la Nato darà il suo via libera. Ma gli Stati Uniti non invieranno i caccia F-16 all'Ucraina, ha detto Joeai giornalisti annunciando un suo prossimo viaggio in Polonia. Intanto sono attesi verso Pasqua i carri armati Challenger forniti dal Regno Unito e nelle prossime settimane munizioni da un lotto congiunto tra Francia e Australia. È scettica invece la Croazia che, attraverso le parole del suo presidente Milanovic, considera "una follia" l'invio di tank all'Ucraina. "Si prolunga solo la ...