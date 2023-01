Bianchi | ' ' Il Napoli può puntare alla vittoria della Champions League' '

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ottavio, allenatore del primo Scudetto del, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, su-Roma di ieri sera, ha rilasciato le sehguenti dichiarazioni: "È stata una partita vera, con dei valori agonistici e tecnici elevati. Vedere ilin questa situazione è inedito, un campionato così anomalo non c'è mai stato. Ilnon sta facendo bene, benissimo in tutti i sensi. -afferma- Si vede subito una squadra quando ha voglia di vincere: escono i migliori ed entrano gli altri altrettanto bravi e fanno la differenza. È un bellissimo collettivo e ogni tanto qualcuno ci mette del suo.Nessuno è statico, è davvero un bel vedere". Ilpuò...

