Bianchi | «Il Napoli è come Merckx al Giro | gli altri giocano per il secondo posto»

(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’allenatore deldel primo scudetto, Ottavio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1.ha ovviamente parlato della vittoria delsulla Roma e del clamoroso distacco della squadra di Spalletti dalle inseguitrici. «È stata una partita vera, con dei valori agonistici e tecnici elevati. Vedere ilin questa situazione è inedito, un campionato così anomalo non c’è mai stato. Ilsta facendo bene, benissimo in tutti i sensi. Si vede subito una squadra quando ha voglia di vincere: escono i migliori ed entrano glialtrettanto bravi e fanno la differenza. È un bellissimo collettivo e ogni tanto qualcuno ci mette del suo. Nessuno è statico, è davvero un bel vedere». Aè stato ...

