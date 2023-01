Bertram Yachts Tortona | Tyler Cain taglia il traguardo dei 1500 punti realizzati in Serie A

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Coi 5(conditi da 10 rimbalzi, 1 stoppata e 2 recuperi) messi a segno nel match della diciassettesima giornata dellaA UnipolSai 2022/23 andato in scena al Palaverde e vinto dallaper 87-79 contro la NutriBullet Treviso,ha raggiunto e superato quotanel massimo campionato nostrano. Tale milestone è stato ottenuto dal centro classe 1988 alla sesta stagione (consecutiva) nella prima lega nazionale, torneo questo che l’ha visto esordire nell’ottobre 2017 e che, da allora, l’ha portato a prender parte a 161 gare complessive vestendo le maglie di quattro squadre differenti. Nel dettaglio,ha avuto modo di iniziare a incamerare ingenti quantità didifendendo i ...

Derthona Tortona batte Nutribullet Treviso Basket per 79 - 87 nella sfida valida per la diciassettesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket , portando a casa un'altra vittoria ...TREVISO - Nella seconda giornata di ritorno, la Nutribullet Treviso Basket scende sul parquet del Palaverde contro LaDerthona Tortona. I 5 titolari di TVB sono Iroegbu, Banks, Jurkatamm, Jantunen e il neo arrivato Ellis . Coach Marco Ramondino, invece, schiera in campo Harper, Christon, Macura, Daum e ...

Highlights: Nutribullet Treviso-Bertram Yachts Tortona 79-87 ... Eurosport IT

NutriBullet Treviso – Bertram Yachts Tortona | La situazione e dove vederla in tv Sportando

LBA 17°giornata | NutriBullet Treviso-Bertram Yachts Derthona Tortona Sportando

Highlights: Bertram Yachts Tortona-Givova Scafati 79-74 - Basket ... Eurosport IT

La settimana delle giovanili: il gruppo U19 Eccellenza ha ripreso a ... Derthona Basket

Coi 5 punti (conditi da 10 rimbalzi, 1 stoppata e 2 recuperi) messi a segno nel match della diciassettesima giornata della Serie A UnipolSai 2022/23 andato in scena al Palaverde e vinto dalla Bertram ...Coi 5 punti (conditi da 10 rimbalzi, 1 stoppata e 2 recuperi) messi a segno nel match della diciassettesima giornata della Serie A UnipolSai 2022/23 andato in scena al Palaverde e vinto dalla Bertram.