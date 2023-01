Bergamo | nascondono falsi Rolex in dvd | denunciati

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Milano, 30 gen. (Adnkronos) - Dai dvd spuntano 39 orologicontraffatti. E' la scoperta fatta dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Orio al Serio, all'aeroporto bergamasco. Durante il controllo, esaminando la grafica della marcatura Ce, si sono accorti della presenza di una pellicola in plastica e hanno deciso, pertanto, di aprire i dvd e hanno trovato 39 orologi da polso, di marca, ciascuno confezionato in un singolo sacchetto di plastica. Sussistendo dubbi circa l'autenticità degli orologi, la merce è stata sottoposta a perizia tecnica che ne ha confermato la contraffazione e la violazione del marchio. Gli orologi sono stati sequestrati e i responsabiliper violazione per vendita o circolazione di opere dell'ingegno con marchi contraffatti.