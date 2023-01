(Di lunedì 30 gennaio 2023) L’impensabile cinquina rifilata al Milan dopo una sequela di risultati negativi ha un sapore confortante anche in chiave nazionale

Milan - Sassuolo 2 - 5 - 19' Defrel (Sas), 21'(Sas), 24' Giroud (Mil), 30'(Sas), 47' Laurentiè (Sas, su rigore), 79' Matheus Henrique (Sas), 81' Origi (Mil) Formazione Milan : 4 - 2 - 3 - 1: Tatarusanu, Calabria, Kalulu, Gabbia, ..., che in queste carneficine si esalta, è il torturatore principe. Tutto viene da lui: un ... Ognuno poi sbaglia a modo suo: il portiere Tatarusanu, sul secondo gol del Sassuolo (), non ...

Dionisi, Berardi e Frattesi: la resurrezione made in Italy del Sassuolo ilGiornale.it

Voti fantacalcio: Berardi, voto clamoroso! Bocciatura totale per Theo, che Frattesi SOS Fanta

Dionisi: “Defrel, Berardi, Frattesi deve crescere ancora e Rogerio deve confermarsi” SOS Fanta

Le pagelle del Sassuolo - Berardi è uno spettacolo, Frattesi e Laurientè seminano il panico TUTTO mercato WEB

Milan-Sassuolo 2-5: gol di Defrel, Frattesi, Giroud, Berardi, Laurentié, M. Henrique e Origi | Risultato Finale La Gazzetta dello Sport

I gol al 19' di Defrel (S), al 22' di Frattesi (S), al 24' di Giroud (M), al 30' di Berardi (S), al 47' rig. NOTE: ammoniti Tonali (M), Rebic (M), Berardi (M), Calabria (M), Obiang (S), Kyriakopoulos ...Frattesi è uno dei nostri giocatori più importanti e in questa finestra di mercato rimarrà senz’altro”. Su Berardi: “Il tempo passa velocemente, anche per me sono 10 anni al Sassuolo e ho avuto la ...