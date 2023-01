Benzina | Gdf | 2 500 controlli a gennaio | 989 violazioni prezzi

(Di lunedì 30 gennaio 2023) ROMA – “Nel solo mese disono stati eseguiti 2.518 interventi, contestando 989alla disciplina, di cui 341 per mancata esposizione e/o difformità deipraticati rispetto a quelli indicati e 648 per omessa comunicazione al ministero”. Lo ha detto il colonnello Alberto Nastasia, capo Ufficio tutela uscite e mercati del Comando generale della Guardia di Finanza, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera, circa la trasparenza deidei carburanti, sottolineando che dopo le direttive “impartite” dal governo è stata disposta “un’ulteriore intensificazione” dell’azione di controllo. L'articolo L'Opinionista.

Nonostante la chiusura di scorsa settimana al ribasso per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati il prezzo dellaself service è salito a 1,880 euro/litro (+5 millesimi, compagnie ...... affermando che imporre loro di esporre il cartello che indica il prezzo medio regionale in città e quello nazionale in autostrada die diesel è un provvedimento inutile. Sarà anche per ...

