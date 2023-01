Benzina | a gennaio 2 500 controlli sui benzinai | violazioni sui prezzi nel 40% dei casi

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Su 2.518eseguiti a, la guardia di Finanza ha contestato 989delle norme della trasparenza deidei carburanti. In altre parole, circa il 40% dei distributori di carburanti controllati. A riferirlo è il colonnello Alberto Nastasia, capo dell’Ufficio tutela uscite e mercati del Comando generale della Guardia di Finanza, oggi in audizione alla Commissione attività produttive della Camera dei Deputati. Nastasia ha precisato che, delle 989, 341 si devono alla «mancata esposizione e/o difformità deipraticati rispetti a quelli indicati», mentre le restanti 648 riguardano una «omessa comunicazione al ministero». Il colonnello della Guardia di Finanza ha poi offerto una stima dell’evasione delle accise per il 2022. Secondo le fiamme ...