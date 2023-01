Bayern Monaco | colpaccio Cancelo | arriva in prestito dal Manchester City

DI BAVIERA (GERMANIA) - La bomba di mercato arriva a meno di 30 ore dalla fine del calciomercato invernale e il colpo a effetto lo mette a segno il. I campioni di Germania sono a un passo da Joao Cancelo, terzino del Manchester City che ha giocato anche in Serie A con le maglie di Inter e Juve . Come riporta il quotidiano ...Commenta per primo Con Cancelo diretto al, il Manchester City è a caccia di un nuovo esterno. Il profilo scelto sarebbe quello di Antonee Robinson , attualmente in forza al Fulham. Cercato pure dall'Inter, il 25enne è stato ad ...

Il Bayern Monaco non vince più, Muller: “Situazione fastidiosa ma…” ItaSportPress

Il Bayern Monaco non ingrana Suggestione Zidane se Nagelsmann scricchiola La Gazzetta dello Sport

Bundesliga, altro pari per il Bayern Monaco: sei squadre racchiuse in cinque punti QUOTIDIANO NAZIONALE

Bundesliga, il Dortmund accorcia sul Bayern Monaco: Leverkusen ko Tuttosport

Chi è in realtà la donna accanto a Jan Sommer (34) Molti tifosi si sono fatti questa domanda quando il portiere svizzero è sceso dall'aereo con una ...Chi è Michael Cuisance, centrocampista classe ’99 trasferitosi alla Sampdoria dal Venezia: dal Bayern Monaco alla Serie A Michael Cuisance è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il francese classe ’99 ...