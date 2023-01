Batman | svelato il motivo per cui l' Uomo Pipistrello non uccide i criminali

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel terzo numero diInc., fumetto di Ed Brisson e John Timms, è stato finalmenteilper cui il cavaliere oscuro non vuolere iche affronta. Uno dei fattori determinanti che distinguedagli altri personaggi della DC riguarda la sua "No Kill Rule", ovvero la regola secondo cui iche cattura non vadano mai uccisi. Nel corso degli anni sono state numerose le teorie attorno a questo suo veto morale, ma uno degli ultimi fumetti usciti di recente ne ha introdotta una ben ragionata. InInc. #3 il personaggio di Ghost Maker cerca di capire chi sia il responsabile dell'uccisione di tutti i vecchi insegnanti suoi e di. Si scopre che l'assassino è un ex compagno di Ghost-Maker di ...

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Nel terzo numero di Batman Inc., fumetto di Ed Brisson e John Timms, è stato finalmente svelato il motivo per cui il cavaliere oscuro non vuole uccidere i criminali che affronta.