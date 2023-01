(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Una Diesel Tecnica grintosa e combattiva sfiora l’impresa e inciampa sul più bello. Questo il riassunto perfetto del derby campano, che ha visto la compagine salese uscirecontro la Geko PSA, nel 17° turno di campionato. I blue boys, che dominano per larghi tratti il derby, vedono sfuggirsi nelle battute finali il match con il risultato di 63-73. Nonostante laamara, buoni segnali per coach Paternoster arrivano dalle prestazioni offensive di Giunta e Erkmaa, nonché da una ritrovata solidità difensiva. L’appuntamento ora si sposta al Pala Colombo di Ruvo di Puglia, contro la Tecnoswitch, gara che precede il doppio impegno casalingo con la Luiss Roma e Liofilchem Roseto. Diesel Tecnica– Geko PSA...

... che hanno coinvolto i partecipanti in vere e proprie feste del. In fondo la news i link per ...Regionale Sport & Salute, via Cameranense Ancona (ore 19.00) Rivivi qui il Draft Event ...Non sono state sufficienti laprincipale e le salette adiacenti per contenere tutti i ...30 gennaio 1988 - La banda della Uno bianca colpisce alle Celle Così i fascisti si presero Rimini, ...

Basket, Sala Consilina sconfitta a Sant'Antimo 73-63 anteprima24.it

17^ giornata Serie A: Banco di Sardegna Sassari – Carpegna ... Victoria Libertas

Basket Serie B, Mestre aggancia Orzinuovi: Rieti inarrestabile, k.o. per Ruvo. I risultati della 17° giornata Today.it

Basket A2, Ferrari: "Brava Rimini, i miei giocatori meritano 10" - Gallery Corriere Romagna

Treviso Basket, coach Nicola ''Abbiamo cercato di ribaltare la gara ... Basketmarche.it

È un Mattia Ferrari decisamente soddisfatto quello che si presenta in sala stampa nel dopo partita, forte di una schiacciante vittoria della sua RivieraBanca ...Pielle Livorno ed Elachem Vigevano sempre appaiate, la Gemini Mestre aggancia la Agribertocchi Orzinuovi, Real Sebastiani inarrestabile e nuova sconfitta per la Tecnoswitch Ruvo di Puglia. Sono questi ...