Basket femminile | le migliori italiane della 18ma giornata di A1 Gaia Gorini decisiva | bene Trimboli e Carangelo

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Si è conclusa ieri laSerie A1 2022-2023 di. Nei match più importanti sono arrivate le vittorie di Schio, Virtus Bologna, Venezia e Sesto San Giovanni. Oltre a queste affermazioni, ci sono poi da segnalare anche i successi di Sassari, Campobasso e San Giovanni Valdarno. Come sempre, tante le azzurre in campo: andiamo a vedere ledi questo 18° turno. Giorgia Sottana (Famila Wuber Schio): nella vittoriacapolista contro Ragusa c’è anche la firmanativa di Treviso. L’azzurra contribuisce con una buonissima prestazione da 10 punti e 6 assist. Carlotta Zanardi (RMB Brixia): nonostante la sconfitta contro San Giovanni Valdarno, c’è da segnalare la buona prova ...

TABELLINO LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 84 CEPRINI COSTRUZIONI AZZURRA ORVIETO 57 (18 - 20, 46 - 37; 62 - 48) CAMPOBASSO: Del Sole 20, Trozzola 13, Moffa 2, Giacchetti 12, Vitali; Rizzo 8, ...La Molisana Magnolia Campobasso " nella sua versione cadetta " si guadagna la certezza del... Articoli recentiserie B, La Molisanaospita e supera l'Orvieto

Basket, Serie A1 femminile: seconda vittoria consecutiva per l’Allianz Geas MilanoToday.it

Basket femminile, Serie A1 2023: successi per Venezia e Virtus Bologna, bene anche Sassari e Campobasso OA Sport

Serie A1 femminile, la Reyer Venezia riparte: battuta Crema 83-62 VeneziaToday

Serie A1 femminile, E-Work Faenza battuta nettamente a Campobasso: 73-59 il finale RavennaToday

Basket femminile, Serie A: Schio batte Ragusa e rafforza il primato in classifica, San Giovanni Valdarno supera la RMB Brixia Brescia OA Sport

La Molisana Magnolia Campobasso – nella sua versione cadetta – si guadagna la certezza delle prime quattro posizioni in classifica nel torneo di serie B ...Eleven Sports - Palinsesto Telecronisti Serie C 24a Giornata, Basket Serie A (anche su DAZN), Dal 2 Gennaio 2023 l'offerta multisport di DAZN sarà ancora più completa. Grazie all’accordo siglato in It ...