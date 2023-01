Basket femminile | la Nasce un Sorriso Salerno ’92 espugna Fasano

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiQuattro successi su quattro nel 2023 per laun’92, cheil PalaTodisco di Cisternino e regola il47-82: granatine sempre seconde in classifica con 24 punti a braccetto con Ariano Irpino, giovedì ci sarà il recupero contro la capolista NewAgropoli. Buone indicazioni da tutte le atlete di coach Aldo Russo nel pomeriggio pugliese. Partenza ottima con un break di 0-9 per le campane che tuttavia, faticano a carburare nella continuità del primo quarto e subiscono il rientro diche chiude avanti il primo quarto (19-16). La zona costante delle avversarie e la temperatura molto fredda dirottano De Mitri e compagne su scelte sbagliate, senza riuscire a concretizzare azioni ...

Vincono entrambe in trasferta le formazioni di di Piazza Armerina che partecipano ai rispettivi campionati di serie C maschile e Nel settore maschile la Siazespugna il parquet del School Messina per 87 - 98 mantenendo la vetta della classifica. In Cla Team 79 Piazza Armerina vince per 57 " 41 ...

Si chiude con una sconfitta il match ad Ancona per la Stella Azzurra Roma, che nel testa a testa così come all'andata non riesce ad avere ragione delle doriche perdendo per 65-60 un ...BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca, Rimi* 8 (4/10 da 2), Pelizzari, Bona* 12 (6/14 da 2), Mataloni* 15 (1/4, 3/4), Albanelli* 13 (5/8, 1/2), Gianangeli 2 (1/2 da 2), Garcia, Mandolesi, Pelliccetti 3 (1/3, ...