Barcellona | tegola Dembélé | fuori almeno un mese

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Ousmanenon potrà scendere in campo con la maglia delper via di un infortunio. Tutti i dettagli Ci sono brutte notizia per ildi Xavi, nonostante il primo posto in Liga a +5 dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nella sfida contro il Girona, vinta per 0-1 grazie alla rete di Pedri, è infatti arrivato l’infortunio di Ousmane. L’ala d’attacco francese ha accusato un problema muscolare alla coscia che potrebbe tenerlo lontano dai campi percinque settimane.non ci sarà così negli spareggi di Europa League contro il Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Unaper i bianconeri che lo perdono in un momento delicato per la stagione e per lo stesso exe Milan. Inquadrato preoccupato in panchina con una borsa del ghiaccio sull'...Il 12 novembre è arrivata la prima, la rinuncia di Jannik Sinner alle prese con un ... Nella storia per aver battuto nel 2015 a Rio esulla terra Rafa Nadal. Insieme a Bolelli ...

L'attaccante bianconero fu cercato dal Napoli prima dell'arrivo di Raspadori. E' reduce da un brutto infortunio. Brutta tegola per l'Udinese: il consulto al quale è stato sottoposto Gerard Deulofeu su ...Ragion per cui, in questi ultimi giorni di mercato invernale, l’Udinese potrebbe tentare l’acquisto di un sostituto per la restante parte della stagione Il consulto specialistico al quale si è sottopo ...