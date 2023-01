«Barbara d' Urso perde anche La Pupa e il Secchione» | chi prende il suo posto

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Con Lae ilShowd'avrebbe potuto rimettere in moto la sua quotazione all'interno di Mediaset come conduttrice di prima serata e, invece, la trasformazione in reality show non ha giocato a suo vantaggio. La media ottenuta della quinta stagione è stata del 9,15% di share, totalizzando il numero degli spettatori più basso in assoluto pari a 1.355.000. Il programma è stato cancellato dai palinsesti Mediaset almeno per l'attuale stagione 2022-2023, ma non è escluso un suo ritorno nella prossima. Ammirabile per resistenza,d'è rimasta salda al suo Pomeriggio Cinquese gli ascolti tv non brillano a causa della forte concorrenza de La Vita in Diretta targata Alberto Matano. Stando a quanto risulta a Deianira Marzano, pare che la ...