Baranov | ag Lobotka | Abbiamo l' accordo per il rinnovo | si farà tutto tra poco

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Sasha Huet, agente di Stanislav, è intervenuto a CalcioNapoli24, durante "CalcioNapoli24 Live", ecco le sue parole: "Questo anno mi diverto ad ogni gara del Napoli: sono uno spettacolo. Non sono sorpreso, stanno confermando quanto di buono fatto in precedenza. Il rendimento del Napoli è un mix di cose, non può essere solo fortuna o la buona stella. Questa squadra ha grande qualità e lo sta dimostrando con i fatti. Paragone-Iniesta? Quando è arrivato a Napoli dal Celta magari ha avuto tempo per adattarsi. Gattuso è una bravissima persona, ma sulla parte tecnica non c'era sintonia con Stanislav. Spalletti ha subito capito come far giocarecapendo la sua qualità, loro due si sono subito trovati. Hanno un grande rapporto di fiducia. Sul paragone con Iniesta dico che ...