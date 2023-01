Bambino di 7 anni muore tra le braccia del papà dopo essere stato investito brutalmente da un pickup

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Come genitori, la nostra priorità sono sempre i nostri figli. Vogliamosicuri che siano protetti in ogni momento. Perciò, quando succede qualcosa e noi non possiamo aiutarli, è davvero traumatico. E questa famiglia ha vissuto un trauma enorme. Francisco Garate stava andando al parco per giocare a baseball con suo figlio Gabriel. Era un martedì sera e ilassieme alerano diretti al parco a Long Beach, California, per trascorrere del tempo insieme. Mentre attraversavano la strada in un punto segnato da strisce pedonali, purtroppo è avvenuta la tragedia. L’articolo prosegue sotto la foto. GoFundMe“Noi abbiamo fatto tutto bene, stavamo andando a giocare a baseball. Attraversavamo la strada. Camminavamo e quel veicolo l’ha colpito,” ha raccontato Francisco, straziato. Leggi di più:...