Badanti | con questi 3 trucchi puoi risparmiare fino a 130 euro “a saperlo prima”

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 30 gennaio 2023) Aumentano i contratti dellenel 2023: come. In Italia sono sempre di più le famiglie che hanno bisogno di una badante a cui affidargli le faccende domestiche. Quella della colf è una figura dunque indispensabile in quei nuclei familiari dove lavorando entrambi i genitori. Con l’arrivo del 2023 arriva però una brutta notizia per chi ha già assunto una badante o colf oppure intende farlo. Contratto: aumento stipendio per tutti – ilovetradingSono infatti scattati aumenti nei contratti di categoria. Si tratta di cifre che nel budget familiare hanno una voce di costo importante. C’è il rischio forte che le ore di ore in più lavorate da entrambi genitori vengano praticamente erose dall’aumento contrattuale per colf e. Contrattie colf 2023: arriva la stangata per ...